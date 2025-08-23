ou
ULTIME NOTIZIE

Servizi turistici a Siracusa, controlli interforze nell'isola di Ortigia

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Scoperto a bruciare rifiuti, denunciato a Marsala

Scoperto a bruciare rifiuti, denunciato a Marsala

CronacaTrapani

I Carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Palermo distaccamento CITES di Trapani, hanno denunciato un 21enne per abbandono e combustione illecita di rifiuti.
Durante un servizio di controllo del territorio in aree di interesse naturalistico, i militari sorprendevano il 21enne mentre stava bruciando un cumulo di circa 1 metro cubo di rifiuti urbani.
L'uomo, alla vista dei militari, fuggiva a bordo della propria autovettura e, con l'ausilio di altre pattuglie dell'Arma giunte in supporto, veniva fermato e bloccato poco dopo.
A seguito di accertamenti, al 21enne venivano inoltre contestate sanzioni al codice della strada per essersi posto alla guida del veicolo - privo di copertura assicurativa obbligatoria e di carta di circolazione - senza aver mai conseguito la patente di guida.
I rifiuti parzialmente combusti e il veicolo utilizzato sono stati sottoposti a sequestro.

Potrebbero Interessarti