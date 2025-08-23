ou
ULTIME NOTIZIE

Incendio in un appartamento di via Cilea a Catania: un intossicato

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Servizi turistici a Siracusa, controlli interforze nell'isola di Ortigia

Servizi turistici a Siracusa, controlli interforze nell'isola di Ortigia

CronacaSiracusa

Nell’ambito di una riunione tecnica di coordinamento tenutasi in Prefettura, la Polizia di Stato ha pianificato mirati controlli volti alla prevenzione e al contrasto di illegalità nel settore dei servizi turistici resi all’utenza in particolare nel centro storico di Ortigia. Giovedì scorso, agenti della Polizia di Stato, Militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, insieme a personale della Polizia Municipale di Siracusa hanno effettuato numerosi controlli nei confronti di titolari di licenze di servizi turistici e di accompagnamento a mezzo di motocarrozzette e velocipedi di utenti che usufruiscono di tali mezzi per visitare l’isola di Ortigia e le zone artistiche ed archeologiche del capoluogo aretuseo. In tale contesto, è stata intensificata l’azione di prevenzione per assicurare la massima sicurezza agli utenti e lo scrupoloso rispetto delle normative che regolamentano la materia. I servizi di prevenzione e controllo, sotto il coordinamento della Prefettura e svolti in sinergia tra tutte le forze di polizia, proseguiranno nelle prossime settimane con le medesime modalità operative.

Potrebbero Interessarti