Migliora paziente colpita da West Nile ricoverata a Messina: nessun allarme

L'Azienda ospedaliera Papardo di Messina in una nota comunica le condizioni della paziente di 74 anni ricoverata in Malattie Infettive per infezione da West Nile.

Il dottore Antonio Albanese, in qualità di responsabile dell'unità operativa semplice dipartimentale di malattie infettive del Papardo di Messina, dice che "le condizioni generali sono in fase di miglioramento tuttavia si riserva ancora per 48 ore per sciogliere la prognosi".

La paziente, in isolamento preventivo poiché in attesa del completamento di tutti gli esami microbiologici, si trova ora in degenza ordinaria in stato vigile e con assenza di febbre.

A seguito della diagnosi sono state attivate dalla direzione generale e dalla direzione medica tutte le procedure previste dalle direttive ministeriali in materia. I campioni sono stati inviati all'Istituto di Sanità per le conferma del caso. E' stata fatta comunicazione all'Asp e all'assessorato regionale alla Salute, anche ai fini di un indagine epidemiologica.