Incendio in un appartamento di via Cilea a Catania: un intossicato

Allevatore vittima di un agguato a Scicli, le sue condizzioni sono gravi

CronacaRagusa

Un allevatore di 45 anni è stato gravemente ferito nella notte a Scicli, in provincia di Ragusa.
L'uomo, G.R. le sue iniziali, è stato raggiunto da diversi colpi di pistola in contrada Fondo Oliva, nelle campagne dello sciclitano. Sottoposto ad un delicato intervento chirurgico intorno all'una e trenta, il 45enne si trova adesso ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Maggiore-Baglieri di Modica.
Le sue condizioni sarebbero molto gravi. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Modica.

