Pippo Gennuso, Forza Italia: Pachino si gioca il futuro su Agricoltura e Turismo

Se non ci fosse l’Agricoltura, una città come Pachino non avrebbero alcun motivo di esistere. E’ la fonte di reddito per migliaia di cittadini, da sempre. Produttori, operai e l’intera filiera, riescono a resistere nonostante la crisi strutturale del settore. Il Comune di Pachino ha affidato il comparto all’assessore Salvatore Lentinello che sta ben lavorando dando risposte ad aziende e produttori. A dare atto del suo buon operato, è il Commissario di Forza Italia a Pachino, l’on. Pippo Gennuso. “Quando nella casella della politica incastri l’elemento giusto, i risultati arrivano. Lentinello, è un agronomo e conosce vizi e virtù del settore - afferma il commissario forzista - Occorre proseguire col rapporto sinergico tra ente locale, Regione ed Europa. Noi in loco non abbiamo la bacchetta magica e di fronte a certe emergenze non possiamo fare altro che alzare le mani. Una cosa è certa: Agricoltura e Turismo se decollano possono trasformare in meglio questa realtà, facendo diventare Pachino il centro economico più importante del Sud est

Così a Pachino con l' Agricoltura si marcia a pieno regime, perchè c'è un esperto alla guida del comparto. Ma non sono soltanto rose e fiori. Lo sa anche l’onorevole Gennuso che ci sono delle criticità che vanno affrontate e risolte. “L’amministrazione subito dopo la fine dell’estate dovrà occuparsi seriamente di viabilità. Si tratta di un settore strategico anche per il Commercio. Forse ci vuole un nuovo Piano per la Circolazione e credo che è pura follia chiudere la piazza principale di Pachino al transito dei veicoli. Una decisione che potrebbe mandare in tilt decine e decine di attività commerciali. E’ un lusso che questa città non può permettersi. Sulla viabilità serve chi fa rispettare le leggi e le regole. I tempi del Far West sono finiti. A Pachino è arrivato il momento del rilancio politico - amministrativo. Cosa che è avvenuto a Rosolini negli ultimi tre anni,con il sindaco Giovanni Spadola che ha impresso una svolta positiva al governo della città. Movimenti e partiti - conclude Gennuso - hanno bisogno di innovarsi e di mettere in campo nuove idee. Il tempo della vecchia politica è finito. Bisogna dare spazio a nuove energie".

(Nella foto a sinistra il Commissario di Forza Italia a Pachino, Pippo Gennuso. Accanto l'assessore comunale all'Agricoltura, Salvatore Lentinello).