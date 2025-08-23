Calcio a 5, la Trombatore Rosolini riparte dalla C1: debutto in Coppa Italia a Ragusa

La Trombatore Rosolini ha già acceso i motori in vista del prossimo campionato di calcio a 5, oramai alle porte (al via il prossimo 13 settembre). La novità? La Trombatore giocherà in C1 per avere rilevato il titolo sportivo della Futura Rosolini con l'ambizione di disputare un campionato tranquillo e senza eccessive pretese. Cresce l'entusiasmo attorno alla squadra che sarà guidata pure in C1 da Rosario Benventre. Nuova linfa anche nella dirigenza che servirà per affrontare un torneo più dispendioso rispetto allo scorso anno. Per la matricola sarà un campionato di assestamento nella nuova categoria. I dirigenti della società rosolinese, fanno fede sull'apporto del pubblico del PalaTricomi, il classico'sesto uomo in campo', quando a Rosolini arriveranno le 'corazzate' del torneo.

Parlando del cacio giocato, la Trombatore ha confermato gli ex Futura, Luigi Ciccazzo, Alessandro Modica e Michael Giuca. Sabato 30 agosto la prima sfida ufficiale della stagione. In campo per la Coppa Italia i rosolinesi affronterannoin trasferta la Meta Ragusa alle 17.