Femminicidio nel Salernitano, si cerca il compagno della vittima

Ua donna di 47 anni, Assunta (Tina) Sgarbini, è stata uccisa nel Salernitano.

Il corpo della vittima è stato rinvenuto nella propria abitazione dai carabinieri, a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno.

I carabinieri stanno provando a rintracciare il compagno della donna. Sono stati i parenti del compagno della donna a rivolgersi ai carabinieri. Non riuscivano a mettersi in contatto con la coppia e così si sono rivolti ai militari. Sono in corso indagini, coordinate della Procura della Repubblica di Salerno, per accertare le circostanze dell'accaduto. Si indaga per femminicidio.

Potrebbe essere stata strangolata Tina Sgarbini: è una delle ipotesi al vaglio, ma sono ancora in corso gli esami sul cadavere della donna che al momento si trova all'obitorio dell'ospedale di Eboli.

Choc e sconcerto nella comunità di Montecorvino Rovella. Il compagno della donna non si trova e i carabinieri lo stanno cercando ovunque. "Se fosse femminicidio - spiega all'ANSA il sindaco Martino D'Onofrio che si trova sul posto - condanniamo questo gesto brutale.

Ovviamente ci stringiamo intorno alla famiglia di Tina. La conoscevano tutti con il nome di Tina, la signora Assunta, mamma di tre figli di cui uno di 24 anni, avuti da una precedente relazione". "Non ci sono mai giunte - continua il primo cittadino - segnalazioni da parte della coppia. Siamo frastornati da quanto accaduto".

"Oggi Montecorvino Rovella piange una sua figlia. Il dolore che proviamo come comunità è immenso, perché la vita della nostra Tina è stata spezzata in modo crudele all'interno delle mura di casa, là dove ognuno dovrebbe sentirsi al sicuro". È tornato a parlare dell'uccisione di Tina Sgarbini il sindaco di Montecorvino Rovella, Martino D'Onofrio, secondo cui "non esistono parole sufficienti a colmare il vuoto che questa tragedia lascia. In questo momento il nostro pensiero va alla sua famiglia, ai suoi figli e a chi l'ha conosciuta e amata. La nostra comunità non dimenticherà". In segno di "rispetto e vicinanza" ai familiari della vittima, poi, la pro loco ha annullato la festa prevista per la serata, dopo la "tragedia che ha colpito la nostra comunità e che lascia tutti noi senza parole e con il cuore pesante". "La sagra - dicono gli organizzatori - è da sempre un momento di comunità e proprio per questo oggi abbiamo scelto il silenzio. Domani torneremo insieme, più uniti, per onorare la memoria e i valori che ci tengono legati".