Femminicidio nel Salernitano, si cerca il compagno della vittima

Cinquantenne arrestato a Casabona per atti persecutori

Altro sud

I carabinieri hanno arrestato a Casabona un cinquantenne con l'accusa di avere messo in atto atti persecutori ai danni di due uomini.
L'arresto é stato fatto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal Gip di Crotone su richiesta della Procura della Repubblica.
Vittime degli atti persecutori, attuati con appostamenti, minacce, aggressioni verbali e danneggiamenti, sarebbero stati due uomini nell'ambito di una controversia per l'utilizzo di terreni confinanti.
Per l'arrestato l'autorità giudiziaria ha disposto anche l'applicazione del braccialetto elettronico.

