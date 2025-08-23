ou
ULTIME NOTIZIE

Femminicidio nel Salernitano, si cerca il compagno della vittima

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Tridico del campo largo dice sì alla candidatura alla presidenza della Regione Calabria

Tridico del campo largo dice sì alla candidatura alla presidenza della Regione Calabria

Altro sud

Con orgoglio e responsabilità, accetto questa sfida. È tempo di una svolta, per te Calabria mia, terra mia".
Così Pasquale Tridico, candidato del campo largo alla presidenza della Regione Calabria, in un post sul suo profilo Facebook, dopo la riunione che si è svolta a Lamezia Terme tra i rappresentanti delle 12 formazioni politiche che sostengono la sua candidatura, Pd, M5S, Alleanza Verdi e Sinistra, Psi, Federazione Riformista, Italia Viva, + Europa, Azione, Pri, Mezzogiorno federato, Demos e Rifondazione comunista.
Secondo quanto si é appreso al termine della riunione di Lamezia, nei prossimi giorni è in programma una conferenza stampa alla quale parteciperà Tridico.

Potrebbero Interessarti