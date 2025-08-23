Calcio, allenamento congiunto: 7 gol del Modica al Pro Ragusa
Un buon Modica chiude gli allenamenti congiunti pre stagione con una vittoria per 7-0 contro il Pro Ragusa. La formazione di Raciti si regala una vittoria con la doppietta di Savasta, che sigla così il suo ritorno in maglia rossoblù, quindi i gol di Belluso, su rigore, Sessa con un bel pallonetto e ancora Brucaletta, Susino e Misseri per chiudere i conti. Un buon test in vista della prima gara ufficiale che vedrà il Modica impegnato al Vincenzo Barone nella gara di andata della Coppa Italia contro il Palazzolo domenica 31 agosto.