Il Palermo non stecca alla prima, battuta la Reggiana 2-1: in gol Pohjanpalo e Pierozzi

Sport

Un Palermo ben messo in campo e a trazione offensiva debutta nel campionato di serie B, sconfiggendo 2-1 la Reggiana.
Davanti a 30.868 paganti la squadra allenata da Pippo Inzaghi mostra sempre un atteggiamento propositivo e sfoggia una manovra vivace, che ha esaltato Motta, portiere degli ospiti, autore di una super prestazione.
I rosanero concludono la prima frazione di gioco con tre limpide occasioni non concretizzate per un soffio, una rete annullata per fuorigioco a Brunori, e una valida, firmata da Pohjanpalo, di testa, su cross di Pierozzi.
Nella ripresa altro avvio a ritmi alti del Palermo, con almeno tre opportunità di raddoppiare.
Al primo vero tiro in porta, con una sfortunata deviazione di Bani, gli ospiti realizzano l'1-1 con Tavsan, al 17'. Non c'è neanche il tempo di disperarsi. Reazione veemente e immediata del Palermo, che torna in vantaggio sessanta secondi dopo, con Pierozzi, su assist di tacco di Segre: è il gol della vittoria sulla Reggiana e il Palermo può preparare la seconda giornata di campionato, ancora in casa, sabato prossimo alle 21, contro il Frosinone.

