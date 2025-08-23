Femminicidio nel Salernitano, preso l'ex compagno

E' stato rintracciato oggi, 23 agosto, dai carabinieri Christian Persico, l'ex compagno 36enne di Tina Sgarbini, la donna 47enne trovata morta in casa questa mattina a Montecorvino Rovella nel Salernitano, probabilmente strangolata. A chiamare i carabinieri sono stati i familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con la donna e con l'ex compagno. In corso le indagini, coordinate della procura di Salerno, per accertare quanto accaduto. E' tutto ancora tutto da ricostruire, ma dalle prime informazioni si propende per una morte violenta e si valuta l'ipotesi femminicidio.

Persico, 36 anni, è stato rintracciato in via Francesco Spirito, in località San Pietro, a Montecorvino Rovella, su segnalazione di un residente che lo avrebbe riconosciuto per strada. Non ha opposto resistenza e ha seguito i carabinieri in caserma per essere interrogato.

L'uomo aveva una relazione con Tina Sgarbini dal 2016. "Lei l'ha cacciato fuori secondo me perché non lavorava, si presentava a casa faceva tutti i comodi suoi - ha raccontato il padre di Tina, Antonio Sgarbini, al Tg1 -. Mia figlia a un certo momento dice 'tu te ne devi andare da qua' e l'avrebbe cacciato pure, purtroppo non si può tenere una persona che non serve in casa".