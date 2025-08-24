Forza Italia, Gasparri: "Mulè candidato in Sicilia? Come io in Groenlandia"

Il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, liquida delle colonne de "La Sicilia" l'ipotesi di una corsa di Giorgio Mulè alla presidenza della Regione Siciliana nel 2027 come una "boutade d'agosto" e una questione "irrilevante". "È come se io dicessi: 'Ora mi candido in Groenlandia'" ha detto Gasparri, pur ammettendo che "tutto è possibile. In teoria", ma definendo lo scenario "improbabile".

"Poi, certo se i siciliani lo volessero come prossimo presidente della Regione, il popolo è sovrano" dice ancora Gasparri in vacanza a Marettimo. Il caso era nato dopo un'uscita ironica del vicepresidente della Camerà Mule al TgR Sicilia, che non aveva smentito l'ipotesi di una sua corsa per Palazzo d'Orléans nel 2027 ("Escludo soltanto di diventare tifoso della Roma", aveva ironizzato il vicepresi dente della Camera). Frase che aveva provocato una reazione misurata ma gelida da parte del governatore siciliano e dei suoi fedelissimi.