Pachino, Pippo Gennuso la visibilità ce l'ha: il sindaco Gambuzza è alla ricerca

Se c'è un personaggio che ha bisogno di visibilità, è l'attuale sindaco di Pachino, Giuseppe Gambuzza. In un post sul suo profilo, che non ammette commenti, se la prende con l'onorevole Pippo Gennuso, commissario di Forza Italia a Pachino su alcune questioni cittadine, come la ripresa della circolazione stradale in piazza Vittorio Emanuele. Gambuzza scrive: "La piazza rimarrà chiusa in quanto non c'è possibilità di parcheggio e di far girare gli automezzi non rischiando l'incolumità delle persone e dei bambini presenti sulla piazza. Il post fatto dall'ex onorevole Pippo Gennuso è solo un pretesto per alzare il tiro all'interno ￼ dell'amministrazione e sicuramente per avere più visibilità a Pachino". Figurarsi se Gennuso ha bisogno di visibilità, forte di quattro legislature all'Ars, in una città tutta di ricostruire e da rilanciare. Forse l'ex deputato un errore lo ha commesso: averlo indicato un anno fa come candidato a sindaco. Sull'apertura della piazza, sarà comunque il consiglio comunale a decidere, non certo Gambuzza. La tensione politica a Pachino rimane alta. Il rischio di un 'rompete le fila' rimane alta. Non può essere un Movimento locale, desuedo, a salvare il governo cittadino.

(nella foto Pippo Gennuso, nel riquadro il sindaco di Pachino, Peppe Gambuzza)