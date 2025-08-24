ou
ULTIME NOTIZIE

Nomina Tardino al porto di Palermo, Tar decide il 9 settembre

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
L'ultimo saluto a Ragusa ad Andrea morto per una tragica fatalità

L'ultimo saluto a Ragusa ad Andrea morto per una tragica fatalità

CronacaRagusa

Sono stati celebrati a Ragusa nella chiesa di Maria Santissima Nunziata, i funerali di Andrea Passalacqua, lo studente del 'Besta' morto per una tragica fatalità. Andrea è deceduto per le conseguenze di un incidente sul lavoro schiacciato da un trattore nell’azienda agricola di famiglia, tra il capoluogo ibleo e Chiaramonte Gulfi. Al rito funebre il papà e la mamma della vittima, la sorella ed i compagni di scuola di Abdrea. Lacrime e dolore per una giovane vita spezzata. Durante l'omelia il celebrante ha avuto parole di conforto per la famiglia, che 'Andrea è vivo e li proteggerà da lassù'. Ma l'angoscia ha avuto il sopravvento.
Resta ancora poco chiara la dinamica dell'incidente. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che, valutata la gravità del caso , ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Purtroppo, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano e il ragazzo, è morto qualche istante prima l'arrivo dell'eliambulanza. Sulla tragedia sono in corso indagini dei carabinieri.

Potrebbero Interessarti