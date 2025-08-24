L'ultimo saluto a Ragusa ad Andrea morto per una tragica fatalità

Sono stati celebrati a Ragusa nella chiesa di Maria Santissima Nunziata, i funerali di Andrea Passalacqua, lo studente del 'Besta' morto per una tragica fatalità. Andrea è deceduto per le conseguenze di un incidente sul lavoro schiacciato da un trattore nell’azienda agricola di famiglia, tra il capoluogo ibleo e Chiaramonte Gulfi. Al rito funebre il papà e la mamma della vittima, la sorella ed i compagni di scuola di Abdrea. Lacrime e dolore per una giovane vita spezzata. Durante l'omelia il celebrante ha avuto parole di conforto per la famiglia, che 'Andrea è vivo e li proteggerà da lassù'. Ma l'angoscia ha avuto il sopravvento.

Resta ancora poco chiara la dinamica dell'incidente. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che, valutata la gravità del caso , ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Purtroppo, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano e il ragazzo, è morto qualche istante prima l'arrivo dell'eliambulanza. Sulla tragedia sono in corso indagini dei carabinieri.