Nomina Tardino, Tar di Palermo decide il 9 settembre su ricorso

In riferimento ad alcune notizie di stampa riportanti il titolo “Accolta dal Tar della Sicilia la sospensiva sulla nomina di Annalisa Tardino a commissario straordinario”, si smentisce in maniera categorica quanto diffuso e si precisa quanto segue.

Il Decreto del Presidente del TAR ha unicamente disposto la fissazione dell’udienza collegiale per la trattazione della richiesta di sospensiva, calendarizzata per il prossimo 9 settembre.

Non vi è pertanto alcuna sospensione né interruzione dell’attività amministrativa e gestionale dell’Ente, che è stata avviata regolarmente e prosegue senza alcuna limitazione.