I 'The Kolors' a Messina irritano il Comune: "Contro di noi frasi lesive"

"I The Kolors non sarebbero venuti a Messina per un'iniziativa benefica, né la loro eventuale esibizione sarebbe avvenuta a titolo gratuito per loro scelta. Al contrario, la band sarebbe stata ingaggiata dal Comune di Messina con un cachet pari a 65 mila euro. L'intento dell'Amministrazione era quello di offrire alla cittadinanza un grande evento musicale di rilevanza nazionale, totalmente a beneficio della collettività.

Per esigenze esclusivamente legate alla sicurezza e al contingentamento degli accessi, è stato previsto un ticket simbolico di 1,50 euro. È importante sottolineare che tale somma non è stata in alcun modo incassata dal Comune, che ha invece sostenuto integralmente tutte le spese organizzative e quelle connesse alla performance artistica. Proprio in virtù di questo impegno economico e organizzativo, da parte degli artisti ci si attendeva un comportamento professionale adeguato all'occasione.

Purtroppo, le dichiarazioni rese successivamente da Stash hanno arrecato un serio danno d'immagine all'Amministrazione comunale, generando critiche ingenerose e prive di fondamento. Per tali ragioni, l'Amministrazione sta valutando l'opportunità di tutelarsi anche nelle sedi legali competenti per le affermazioni ritenute lesive della propria reputazione". Lo scrive il Comune di Messina in una nota.