Zelensky: "Abbiamo bisogno di una pace giusta". Trump: "Stop alla carneficina in Ucraina"

Nel giorno del 34º anniversario dell’Indipendenza, il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, si è rivolto al popolo dalla piazza dell’Indipendenza a Kiev ed ha ricordato il sacrificio dei difensori della nazione: "Nomi che non dimenticheremo mai e che hanno difeso l’indipendenza". Il presidente ha ringraziato militari, volontari, medici e cittadini per il loro contributo: "Per ogni giorno di questa guerra per l’indipendenza, voglio ringraziare tutti gli ucraini per ciò che abbiamo già attraversato e per ciò che stiamo costruendo insieme".

Zelensky ha evidenziato la resilienza del Paese nonostante l’aggressione da parte della Russia: "Ogni giorno i russi attaccano le nostre città pacifiche, i nostri ospedali, le scuole, uccidendo civili e bambini. Rispondiamo con giustizia, con i nostri attacchi mirati quando le nostre richieste di pace vengono ignorate". Sulla necessità di negoziati equi, ha scandito: "L’Ucraina non sarà mai più costretta alla vergogna del compromesso. Abbiamo bisogno di una pace giusta. Ciò che sarà del nostro futuro dipende solo da noi".

Il presidente ha anche evidenziato la forza internazionale del Paese: "L’Ucraina non è una vittima, è una combattente. L’Ucraina viene riconosciuta non come parente povera, ma come alleato forte. Il nostro obiettivo è costruire un’Ucraina forte, europea, indipendente, che i nostri figli e nipoti possano celebrare in pace e sicurezza". Nel suo discorso Zelensky ha poi sottolineato che "è solo questione di tempo prima che l’Ucraina possa riunire le sue terre occupate con il resto del Paese. Un giorno la distanza tra gli ucraini scomparirà, e saremo di nuovo insieme come un’unica famiglia, come un unico Paese".

Il presidente ha ribadito che Kiev non riconoscerà mai l’annessione russa di Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, territori che la Russia considera propri ma che la comunità internazionale continua a riconoscere come parte dell’Ucraina nei confini del 1991.

Zelensky ha poi dichiarato che Kiev utilizza armi proprie per colpire obiettivi in profondità nel territorio russo e che non consulta Washington riguardo a queste operazioni. Affermazioni - riprese da Sky News - che arrivano in risposta a un articolo del Wall Street Journal, secondo cui il Pentagono starebbe bloccando silenziosamente l’uso da parte dell’Ucraina di missili statunitensi a lungo raggio per colpire la Russia.

Guardando poi al dopoguerra, il presidente ucraino ha sottolineato l’importanza della presenza di truppe straniere in Ucraina. "La questione della presenza, come si dice, 'boots on the ground', è importante per noi", ha affermato.

Trump: "Ora fermiamo carneficina"

Nel 34º anniversario dell’Indipendenza dell’Ucraina, il presidente statunitense, Donald Trump, ha inviato un messaggio di auguri al popolo e al governo di Kiev, esprimendo il desiderio di porre fine alla guerra con la Russia, definita una "carneficina senza senso". In una lettera diffusa sui social dal presidente ucraino Zelensky, Trump ha lodato "lo spirito incrollabile" del popolo ucraino e la "sua lotta per la libertà", ribadendo il sostegno degli Stati Uniti alla sovranità del Paese.