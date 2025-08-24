ou
Zelensky: "Abbiamo bisogno di una pace giusta". Trump: "Stop alla carneficina in Ucraina"

Violento nubifragio sulla Romagna, allagamenti e alberi caduti

Fatti&Notizie

In sei ore caduti oltre 50 millimetri di pioggia, con punte fino a quasi 75 nel riminese. I danni principali dal vento che ha abbattuto diversi alberi. Decine gli interventi per allagamenti e alberi rimossi, non si segnalano persone coinvolte. E' il bilancio della violenta ondata di maltempo, con forte vento, che ha colpito all'alba la Romagna. Il violentissimo nubifragio nella notte si è abbattuto su diverse località della costa romagnola.
Il forte temporale non ha però fermato l'accoglienza turistica. Mentre continua il lavoro senza sosta di vigili del fuoco, forze dell’ordine e squadre di operatori e volontari di Protezione civile, tutte le spiagge sono aperte e operative e stanno accogliendo migliaia di turisti.
“Siamo sul campo con tutti i sindaci della costa e gli operatori balneari e turistici - affermano il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni - I danni seppur significativi sono circoscritti in alcune zone molto delimitate e i servizi sono ripartiti con le spiagge pulite e pronte ad accogliere i turisti. L’ennesima prova di organizzazione ed efficienza della nostra comunità che è abituata a rimboccarsi le maniche e a non fermarsi mai. Ringraziamo tutti i volontari, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco che si sono messi al lavoro da subito per garantire il ripristino di tutto il territorio”.

