Nascondeva la cocaina nel frigorifero di casa, arrestato a Villabate

I carabinieri hanno arrestato per detenzione e spaccio di droga un 65enne di Villabate, in provincia di Palermo. Nell'abitazione dell'uomo, nel corso di una perquisizione, i militari hanno trovato, nascosti in una vaschetta di plastica riposta all'interno del frigorifero, circa 100 grammi di cocaina, già suddivisi in dosi pronte per la vendita al dettaglio, oltre a vario materiale per il confezionamento.

All'indagato sono stati concessi gli arresti domiciliari. La droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Palermo per gli accertamenti tecnici disposti dall'autorità giudiziaria.