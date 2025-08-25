ou
ULTIME NOTIZIE

Sospesa per 7 giorni l'attività di una discoteca di Misterbianco

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Pensionata cade in casa, soccorsa a Isola delle Femmine

Pensionata cade in casa, soccorsa a Isola delle Femmine

CronacaPalermo

Una pensionata di 75 anni, rimasta bloccata in casa dopo una caduta, è stata soccorsa dai carabinieri. E' accaduto a Isola delle Femmine, in provincia di Palermo. L'allarme è scattato quando alcuni residenti di via Montinaro, hanno segnalato al numero di emergenza 112 la richiesta di aiuto indicando che, all'interno di un appartamento, c'era una donna che urlava. I militari, giunti sul posto, dopo avere scavalcato una recinzione e forzato una portafinestra, sono entrati nell'appartamento, trovando la donna a terra, cosciente ma impossibilitata a muoversi e a raggiungere il telefono per chiamare i soccorsi. La 75enne, reduce da un recente intervento all'anca, era scivolata, rimanendo bloccata per diverse ore in una situazione di grande difficoltà. I Carabinieri hanno prestato le prime cure alla donna, rimanendo con lei fino a quando non sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato la 75enne al pronto soccorso di Villa Sofia, a Palermo, per accertamenti.

Potrebbero Interessarti