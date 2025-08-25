ou
ULTIME NOTIZIE

Sospesa per 7 giorni l'attività di una discoteca di Misterbianco

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Colpi di arma da fuoco contro nave Ong, la Croce rossa: "E' sconcertante"

Colpi di arma da fuoco contro nave Ong, la Croce rossa: "E' sconcertante"

Fatti&Notizie

"Apprendiamo con sconcerto quanto accaduto alla Ocean Viking, un episodio che ci lascia basiti e profondamente preoccupati". Così Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, commentando l'aggressione alla nave della Ong.
"Non è accettabile che operatori intervenuti per salvare 87 vite vengano attaccati a colpi d'arma da fuoco a seguito di un rescue.
La più sincera vicinanza all'equipaggio e alle persone migranti soccorse che, oltre allo svolgimento delle attività necessarie a far fronte al naufragio, hanno dovuto fare i conti con questo triste episodio che, ci auguriamo, non si ripeta mai più", aggiunge Valastro.

Potrebbero Interessarti