Colpi di arma da fuoco contro nave Ong, la Croce rossa: "E' sconcertante"

"Apprendiamo con sconcerto quanto accaduto alla Ocean Viking, un episodio che ci lascia basiti e profondamente preoccupati". Così Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, commentando l'aggressione alla nave della Ong.

"Non è accettabile che operatori intervenuti per salvare 87 vite vengano attaccati a colpi d'arma da fuoco a seguito di un rescue.

La più sincera vicinanza all'equipaggio e alle persone migranti soccorse che, oltre allo svolgimento delle attività necessarie a far fronte al naufragio, hanno dovuto fare i conti con questo triste episodio che, ci auguriamo, non si ripeta mai più", aggiunge Valastro.