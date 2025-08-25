Il Coro Modica Gospel incanta il pubblico di Scoglitti: ovazione per il gruppo

Il sagrato della Chiesa Madre di Scoglitti si è trasformato sabato sera in un vibrante palcoscenico di musica, ospitando il concerto del Modica Gospel Academy. L’evento, tenutosi in occasione dei festeggiamenti dedicati alla Madonna Assunta di Cammarana, ha segnato un debutto trionfale per la corale e la band dirette dal Maestro Giorgio Rizza, incantando una piazza gremita di persone. L’Assessore Salvatore Avola, con delega su Scoglitti, ha espresso un entusiasmo incontenibile per la serata. “Splendida serata di musica. Una piazza gremita di gente ha assistito al concerto del Modica Gospel Academy, magistralmente diretto dal maestro Giorgio Rizza. Alla fine del concerto il pubblico ha tributato una calorosa ovazione, per l’alto gradimento dei brani eseguiti. Credo di potere affermare che abbiamo assistito al concerto migliore di quest’anno, insieme a quello di Francesco Cafiso. Siamo a livelli altissimi”, ha dichiarato l’Assessore, sottolineando la qualità eccezionale dell’esibizione. Avola ha poi esteso i suoi ringraziamenti: “Voglio ringraziare pubblicamente Padre Robert e tutto il comitato dei festeggiamenti della Assunta di Cammarana per l’ottima scelta. Ci siamo fortemente emozionati. Un ultimo pensiero di gratitudine va alle tre concittadine Gioena Nania, Maria Concetta Zaccone ed Eleonora Micieli, che fanno parte del coro”.