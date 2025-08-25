ou
Riassegnato nuovo porto per per lo sbarco di 87 migranti: è Siracusa

CronacaSiracusa

Le autorità hanno riassegnato un nuovo porto sicuro alla Ocean Viking, la nave che ieri ha tratto in salvo 87 persone nelle acque internazionali davanti alla Libia.
L'imbarcazione di Sos Mediterranee, che inizialmente sarebbe dovuta sbarcare a Marina di Carrara, a 1.300 km di distanza dall'area di salvataggio, sta facendo ora rotta verso Siracusa, il nuovo porto di destinazione.
Ieri sera l'ong ha denunciato di essere stata presa di mira dalla Guardia Costiera libica che avrebbe sparato "centinaia di colpi" contro la nave.
In un post su X l'organizzazione ha anche pubblicato le foto dei bossoli e degli oblò in frantumi.Ieri sera l'ong ha denunciato di essere stata presa di mira dalla Guardia Costiera libica che avrebbe sparato "centinaia di colpi" contro la nave.

