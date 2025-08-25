ou
ULTIME NOTIZIE

Sospesa per 7 giorni l'attività di una discoteca di Misterbianco

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Acate, il sindaco completa la sua giunta: Rossella Iacono nuovo assessore

Acate, il sindaco completa la sua giunta: Rossella Iacono nuovo assessore

PoliticaRagusa

A oltre un mese dalla revoca degli assessori Giuseppe Raffo e Matilde Bevilacqua, il sindaco di Acate Gianfranco Fidone ha completato la ricomposizione della compagine amministrativa, con la nomina del nuovo assessore con deleghe alla Cultura, alla Pubblica Istruzione e alla Transizione Digitale, Rossella Iacono, 38 anni.
“Psicologa clinica stimata ed apprezzata ad Acate e ben oltre i confini della nostra comunità - dichiara il primo cittadino - ha sposato la sfida di Acate Punto a Capo sin dalla sua nascita e oggi entra in squadra con tutte le carte in regola per reggere il peso di settori fondamentali per la vita della nostra città. A lei va l’augurio di tutti noi, per un proficuo lavoro, nell’interesse di Acate e degli acatesi.
“Sono felicissimo – continua Fidone - di avere indicato una professionista affermata e stimata, il cui profilo è perfettamente calzante con le deleghe che le sono state attribuite”.
Quale gruppo di maggioranza ha indicato il suo nome?
“La nomina avviene a seguito dell’indicazione e con la condivisione delle consigliere Sara Gianninoto e Daria Guardabasso. Un soggetto così autorevole e apprezzato non può che rendere orgoglioso me e tutta la città”.
Della sua squadra fanno parte ora il vice sindaco Gianfranco Ciriacono e gli assessori Dafne Lantino, Daniele Gallo, Giovanni Licitra e Rossella Iacono, che hanno sostituito rispettivamente Raffo e Bevilacqua.
Nella foto, il sindaco Fidone al centro e Rossella Iacono alla sua destra.

Potrebbero Interessarti