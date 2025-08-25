Acate, il sindaco completa la sua giunta: Rossella Iacono nuovo assessore

A oltre un mese dalla revoca degli assessori Giuseppe Raffo e Matilde Bevilacqua, il sindaco di Acate Gianfranco Fidone ha completato la ricomposizione della compagine amministrativa, con la nomina del nuovo assessore con deleghe alla Cultura, alla Pubblica Istruzione e alla Transizione Digitale, Rossella Iacono, 38 anni.

“Psicologa clinica stimata ed apprezzata ad Acate e ben oltre i confini della nostra comunità - dichiara il primo cittadino - ha sposato la sfida di Acate Punto a Capo sin dalla sua nascita e oggi entra in squadra con tutte le carte in regola per reggere il peso di settori fondamentali per la vita della nostra città. A lei va l’augurio di tutti noi, per un proficuo lavoro, nell’interesse di Acate e degli acatesi.

“Sono felicissimo – continua Fidone - di avere indicato una professionista affermata e stimata, il cui profilo è perfettamente calzante con le deleghe che le sono state attribuite”.

Quale gruppo di maggioranza ha indicato il suo nome?

“La nomina avviene a seguito dell’indicazione e con la condivisione delle consigliere Sara Gianninoto e Daria Guardabasso. Un soggetto così autorevole e apprezzato non può che rendere orgoglioso me e tutta la città”.

Della sua squadra fanno parte ora il vice sindaco Gianfranco Ciriacono e gli assessori Dafne Lantino, Daniele Gallo, Giovanni Licitra e Rossella Iacono, che hanno sostituito rispettivamente Raffo e Bevilacqua.

Nella foto, il sindaco Fidone al centro e Rossella Iacono alla sua destra.