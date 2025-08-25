ou
Scicli, tunisino ucciso a Cava D'Aliga: resta in carcere 30enne connazionale

CronacaRagusa

Resta in carcere il 30enne tunisino accusato dell'omicidio del suo connazionale Fadhel Ferjani, 36 anni, avvenuto a Cava D'Aliga la scorsa settimana. Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Ragusa, Eleonora Schininà, ha accolto la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dal sostituto procuratore Santo Fornasier, che ha coordinato l’intera indagine condotta dai carabinieri di Modica che sono riusciti a chiudere il caso in appena 12 ore. L’aggressione è avvenuta con un coltello da cucina e un fendente ha raggiunto il polmone sinistro della vittima. Fadhel Ferjani viveva in Italia da cinque anni ed era in regola sul territorio italiano e aveva avviato una piccola azienda agricola sul litorale di Scicli. Restano oscuri i motivi della lite trasformatasi, poi, in omicidio.

