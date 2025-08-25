Minaccia e rapina in casa una donna, malvivente arrestato a Siracusa

Un 39enne, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato dalla Polizia a Siracusa per rapina. L'uomo ieri pomeriggio si è intrufolato in un appartamento e, dopo aver minacciato la padrona di casa con un tondino in ferro, si è impossessato di un bancomat, di carte di credito e il cellulare, dandosi poi alla fugga. A dare l'allarme è stata la stessa vittima e l'arrivo di una volante ha permesso di bloccare in pochi minuti il rapinatore, ancora nei pressi dell'abitazione nel quartiere Epipoli. Dopo le formalità di rito, è stato condotto in carcere.