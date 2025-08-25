Fugge dai domiciliari a Roma per scontare la pena a Catania

Ai domiciliari a Roma aveva chiesto il trasferimento a Catania e di fronte a rifiuto ha pensato bene di fare da sé. Protagonista un 39enne catanese arrestato dai carabinieri per evasione che si è presentato spontaneamente in caserma, Ammettendo candidamente di essersi allontanato dal domicilio in provincia di Roma dove stava scontando gli arresti domiciliari per trasferirsi a Catania. Ai militari ha spiegato di aver presentato formale istanza per ottenere il cambio del luogo di detenzione domiciliare, chiedendo di poter scontare la pena nella propria città. La sua richiesta, però, era stata rigettata dall'autorità giudiziaria. Il 39enne, però, ha deciso ugualmente di trasferirsi, violando così le prescrizioni imposte. I carabinieri hanno ascoltato le varie giustificazioni dell'uomo, un mix di problemi personali, difficoltà logistiche e timori per la propria sicurezza, che, però, non gli hanno evitato l'arresto per evasione.