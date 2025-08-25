Legambiente: Fermate i lavori nella scogliera di Capo Schisò a Giardini

Legambiente Sicilia lancia un appello urgente per la salvaguardia della scogliera lavica di Capo Schisò a Giardini Naxos (Messina), sito di eccezionale valore naturalistico, paesaggistico e scientifico, minacciato dall'avvio di lavori per l'installazione di un lido-solarium autorizzato con provvedimento demaniale del 10 giugno" scorso.

L'area, ricorda l'associazione, ospita una popolazione di Limonium tauromenitanum, una specie botanica endemica e gravemente minacciata, inserita nella Lista Rossa Iucn della flora italiana. Secondo quanto rilevato da esperti del settore capo Schisò costituisce il locus classicus di questa specie -ossia il luogo in cui è stato raccolto l'esemplare tipo utilizzato per la sua descrizione scientifica. La perdita ocompromissione di questo habitat metterebbe seriamente a rischiola sopravvivenza della specie stessa. Legambiente Sicilia ha formalmente invitato le autorità competenti - il dipartimento Regionale Ambiente e la Soprintendenza ai beni culturali di Messina - a intervenire con la revoca in autotutela del provvedimento e l'attivazione di tutte le misure necessarie per garantire la conservazione del sito."È in gioco la sopravvivenza di una specie a rischio di estinzione e l'integrità di un paesaggio straordinario -dichiarano Tommaso Castronovo e Anna Maria Noessing, presidenti,rispettivamente, di Legambiente Sicilia e del circolo di Taormina - oltre alla revoca in autotutela dell'autorizzazione concessa per la realizzazione del solarium al fine di impedireun danno irreversibile a uno degli ecosistemi costieri piùpreziosi dell'isola, rinnoviamo la richiesta che la scogliera lavica venga sottoposta al più alto livello di tutela previstodalle normative ambientali".