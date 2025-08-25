ou
Sospesa per 7 giorni l'attività di una discoteca di Misterbianco

Rimpasto nella giunta regionale, Calderone: "Non si può escludere provincia di Messina"

PoliticaMessinaPalermo

"Da giorni, su ogni organo di stampa, si rincorrono voci in relazione a un presunto mini rimpasto in seno al Governo regionale, in riferimento agli assessori in quota Forza Italia. Si fanno tanti nomi. Tutti di livello. È curioso, però, verificare che, come spesso accade, non viene fatto alcun nome tra i "papabili" relativo alla Provincia di Messina che, come è noto, ha due deputati regionali in carica e ha ottenuto in ogni competizione percentuali altissime. Io stesso sono stato eletto deputato regionale a settembre 2022 (il secondo più votato in Provincia tra tutti i Partiti), anche se poi ho optato per fare il deputato nazionale. È chiaro che le voci restano voci e a contare sono sempre e solo i fatti. Dico però con chiarezza, ma anche con fermezza, che nessuno può pensare di penalizzare ancora una volta la mia Provincia e sono certo che sia il Partito sia il Presidente Schifani terranno conto di queste mie considerazioni e del valore che Forza Italia riveste in provincia di Messina". Lo dichiara Tommaso Calderone, Presidente della Commissione Bicamerale per il contrasto dei disagi derivanti dall'Insularità.

