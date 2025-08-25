Sospesa per 7 giorni l'attività di una discoteca di Misterbianco

La Polizia di Stato ha sospeso temporaneamente l’attività di una discoteca di Misterbianco per il mancato rispetto di alcuni adempimenti amministrativi, così come accertato nel corso di un accurato controllo notturno, effettuato nelle scorse settimane. Il provvedimento di sospensione, emesso dal Questore di Catania, ha una durata di 7 giorni ed è già stato notificato al gestore del locale dalla Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura. Durante la precedente attività di controllo, i poliziotti avevano riscontrato la violazione delle prescrizioni, disposte a tutela della sicurezza, contenute nella licenza con la quale la società che gestisce la discoteca è stata autorizzata a tenere serate danzanti. Nello specifico, in quella occasione, i poliziotti hanno accertato che non era stato utilizzato un sistema adeguato a conteggiare gli ingressi, necessario a garantire il controllo del numero massimo di persone ammesse all’interno del locale. Inoltre, nonostante le danze si sarebbero dovute concludere entro le ore 03.00, come indicato nella licenza, alle ore 03.30 la serata era ancora in pieno svolgimento, con circa 700 persone intente a ballare e a consumare bevande alcoliche, preparate al bar della discoteca, peraltro, ancora in attività. In questo modo, si configurava il mancato adempimento di quanto stabilito espressamente nel provvedimento autorizzatorio. Alla luce dei fatti contestati, si è reso necessario sospendere temporaneamente l’attività della discoteca, ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza che stabilisce come le autorizzazioni di Polizia possano essere revocate o sospese in qualsiasi momento nel caso di abuso della persona autorizzata. L’attività della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura rientra nell’ambito di servizi di prevenzione e controllo effettuati dai poliziotti nelle diverse attività, in tutto il territorio della provincia, per assicurare il rispetto delle regole, l’osservanza delle disposizioni concernenti le leggi di pubblica sicurezza, a garanzia dell’incolumità delle persone.