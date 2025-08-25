L'entusiamo del difensore Veroli: "Palermo è una piazza che parla da sola"

ou
SportPalermo

"Palermo è una piazza che parla da sola. Altre squadre si erano interessate a me, ma non ho avuto dubbi. I tifosi sono calorosi e l'avevo capito anche dai tanti messaggi ricevuti via social. Ho trovato un clima sensazionale,mi sono trovato subito bene coi compagni. Cercherò di prendere spunto da calciatori affermati e con i loro suggerimenti potròmigliorare. E poi la presenza di Inzaghi in panchina è stato unmotivo in più per accettare l'offerta del Palermo. Tecnici comelui possono insegnare tanto tatticamente e sulla base dellagrande esperienza". Davide Veroli, nuovo difensore rosanero, si presenta carico di ottimismo e di belle sensazioni. Ventidue anni, nato ad Ancona, ha in curriculum esperienze importanti insquadre come Sampdoria, Cagliari e Pescara. Lo scorso campionato, giocato nella Samp, è stato molto complesso, con una salvezza raggiunta in extremis. Leprospettive in Sicilia dovrebbero essere ben altre. "Quellapassata - sottolinea - non è stata un'annata facile. Cercheròsubito di mettermi a disposizione e di apprendere subito iconcetti dell'allenatore. Brunori e Pohjanpalo? Sono attaccanti di categoria superiore"

