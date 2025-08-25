Modica, addio ad Antonio Giuga: i fumetti la sua passione

Era appassionato di fumetti e aveva organizzato due eventi - al Castello dei Conti e a Marina di Modica - che avevano riscosso un enorme successo con cosplayer, ospiti di prestigio e giochi di ruolo: Antonio Giuga, 47 anni, è morto, sconfitto, in soli due mesi, da un male incurabile. Decine di messaggi di cordoglio sui social hanno voluto dare un saluto commosso ad Antonio Giuga, dipendente postale e appassionato di fumetti. I funerali saranno celebrato martedì 26, alle 18, nel Duomo di San Giorgio, a Modica.