Modica, a Santa Maria di Betlem l'ultimo saluto a Francesca Di Martino

Il sorriso di Francesca Di Martino , più volte citato da Frate Enzo La Porta durante l’omelia, ha aleggiato tra le navate della chiesa di Santa Maria di Betlem che non ha potuto contenere la folla di familiari, amici, autorità, giovani che hanno voluto dare l’ultimo, commosso saluto a Francesca, stroncata, a 50 anni, da un male incurabile. Un mesto lunedì pomeriggio, bagnato dalle lacrime di quanti conoscevano bene Francesca Di Martino, le sue sofferenze, la sua forza interiore, dirompente, tanto da contagiare il marito, i tre figli, il papà , la mamma, e quanti le erano vicino. Quella forza interiore che ha permesso a Francesca di esaltare, fino alla fine, il suo ruolo di mamma, di moglie, di figlia. O, semplicemente, di amica. E poi, il sorriso. Per rassicurare tutte le persone care, come a dire: io ci sarò anche da lassù. Dove, adesso, andrò ad abitare...

