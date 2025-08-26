Il Siracusa parte male, gioca bene a Salerno ma è punito da un calcio di rigore

L'impegno c'è stato, ma non è servito ad evitare la seconda sconfitta della stagione. Il Siracusa che ha chiuso la partita in 10 uomini per l'espulsione nel finale di Limonelli, mastica amaro anche a Salerno, cedendo l'intera posta in palio ai padroni di casa. Sconfitta che arriva a una settimana da quella di Foggia in Coppa Italia. C'è voluto un calcio di rigore per la Salernitana per incassare i primi tre punti della stagione. A centrare il bersaglio è stato al 35′ Knezovic. Farroni aveva intuito la traettoria del pallone che si è però insaccato alla sua sinistra. Incassato il 'colpo' c' stata unareazione rabbiosa del Siracusa che in almeno due, tre occasioni ha minacciato la porta difesa da Donnarumma. Ma la grande volontà degli undici di Turati non è servita ad agguntare il pareggio che gli ospiti avrebbero meritato per l'impegno profuso. Ora al Siracusa serve un cambio di passo. Soprattutto l'inserimento di calciatori di categoria.

SERIE C - GIRONE C - 1^ GIORNATA - 24/08

Casarano - Trapani 0-0

Casertana - Altamura 3-1 (OGGI)

Catania - Foggia 6-0

Cerignola - Picerno 2-2 (OGGI)

Crotone - Benevento 1-2 (OGGI)

Giugliano - Potenza 2-3

Latina - Atalanta U23 1-0

Monopoli - Cosenza 2-2

Salernitana - Siracusa 1-0 (OGGI)

Sorrento - Cavese 0-0

CLASSIFICA: Benevento, Casertana, Catania, Latina, Potenza, Salernitana 3 punti; Casarano, Cavese, Cerignola, Cosenza, Monopoli, Picerno, Sorrento 1; Altamura, Atalanta U23, Crotone, Giugliano, Siracusa 0; Foggia -3; Trapani -7.

Foggia 3 punti di penalizzazione Trapani 8 punti di penalizzazione

PROSSIMO TURNO - 2^ GIORNATA - 31/08

Altamura - Crotone

Atalanta U23 - Casarano

Benevento - Casertana

Cavese - Catania

Cosenza - Salernitana

Foggia - Sorrento

Picerno - Giugliano

Potenza - Cerignola

Siracusa - Monopoli

Trapani - Latina