Calcio, il nuovo Frigintini si presenta a tifosi e simpatizzanti

È iniziata lunedì pomeriggio la seconda settimana di preparazione del Frigintini Calcio che, nell'attesa di sapere in quale categoria dovrà giocare e sotto lo sguardo attento del tecnico Ciccio Di Rosa e del suo staff, continua a lavorare per ritrovare la forma migliore prima delle prime gare ufficiali della stagione 2025/2026.

Sabato scorso, intanto, i rossoblu si sono allenati congiuntamente con una rappresentanza della Motia Futura con partitella finale che ha permesso al tecnico rossoblu di constatare i progressi fatti dai suoi atleti dopo una settimana di lavoro e inculcare loro i primi dettami tattici da attuare nella stagione ormai alle porte.

La seconda settimana di lavoro, oltre a migliorare la condizione fisica, punterà anche allo sviluppo di alcune strategie tattiche e all'amalgama tra i reparti.

La rosa a disposizione di Ciccio Di Rosa, lavorerà al “Barone” tutti i giorni fino a giovedì, poi dopo un giorno di riposo, sabato pomeriggio sosterrà un allenamento congiunto sul campo del Città di Santa Croce, formazione che prenderà parte al campionato di Prima Categoria.

La comitiva rossoblu, in serata si trasferirà a Frigintini, dove alle 20,30 in Piazza Ottaviano, in occasione del “FRGin Fest”, la squadra si presenterà ai suoi tifosi e simpatizzanti.

La dirigenza modicana, nel frattempo con il claim “Progetto Giovani”, ha dato il via alla campagna abbonamenti e nelle prossime ore, sui canali social societari ufficiali saranno rese note tutte le modalità per abbonarsi e seguire da vicino questo nuovo ciclo rossoblu che punta soprattutto a dare spazio nel calcio che conta ai tanti giovani del circondario che hanno voglia di mettersi in mostra e misurarsi nel calcio dei “grandi”.