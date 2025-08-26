Controllo in deposito di cosmetici, sequestrati 4500 prodotti a Catania

Maxi sequestro di cosmetici nel Catanese. In azione i carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Catania, che durante un'ispezione in un ingrosso di cosmesi dell'hinterland hanno trovato circa 4500 confezioni di cosmetici, principalmente creme viso, privi di ogni certificazione. Riscontrate anche carenze riguardanti la sicurezza negli ambienti di lavoro, quali la mancanza di estintori e del relativo certificato di prevenzione incendi nonostante nei locali fosse stoccata un'ingente quantità di liquidi infiammabili. La titolare è stata segnalata all'autorità giudiziaria e amministrativa, mentre l'attività è stata sospesa sino all'ottenimento della documentazione antincendio e della sicurezza negli ambienti di lavoro.