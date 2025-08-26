Perquisito, gli trovano l'hashish: arrestato a Cassibile

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Siracusa, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 32enne per detenzione ai fini di spaccio. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17.00, l’uomo, con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti, è stato fermato a Cassibile, in via Nazionale e, in esito a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di due panetti di hashish del peso di 100 grammi ciascuno e 1.200 euro in banconote di vario taglio ritenute provento dell’attività di spaccio.