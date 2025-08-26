ou
Siracusa, una notte di preghiera per la Madonnina delle lacrime

Finti delegati di un Ordine di Patti truffano una banca: tre misure cautelari

CronacaMessina

Avevano convinto una banca a versare 20.000 euro fingendosi delegati di un ordine professionale di Patti(Messina): con l'accusa di truffa sono finiti agli arresti domiciliari un sessantenne residente nella provincia di Ferrara e un ventenne residente nella provincia di Ravenna. Obbligo di dimora per un ventunenne residente nella provincia di Bologna. I provvedimenti sono stati emessi dal gip di Patti su richiesta della procura di Patti,che contesta la truffa aggravata commessa, in concorso tra loro, ai danni di un istituto bancario e di un ordine professionale di Patti. La vicenda e' stata ricostruita dagli agenti del commissariato di Patti a seguito della denuncia della banca. Dall'indagine e' emerso che i tre uomini - attraverso diverse richieste di assistenza ed un falso mandato di pagamento - qualificandosi come delegati di un ordine professionale di Patti, avrebbero tratto in inganno il personale dell'istituto bancario inducendolo a compiere, per conto dell'ordine professionale, un bonifico bancario urgente per un importo di quasi 20.000 euro in favore di uno di loro. L'immediato intervento dei poliziotti ha permesso di rintracciare e di bloccare la quasi tutte le somme versate dall'istituto bancario, ancor prima che gli indagati potessero prelevarle.

