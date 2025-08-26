Poliambulatorio a Ferla per la prevenzione oncologica

Al fine di raggiungere soprattutto la popolazione più fragile e rendere i servizi sempre più vicini ai luoghi di residenza, l’ASP di Siracusa ha previsto l’apertura di un nuovo Punto screening oncologico anche nel comune di Ferla nei locali del Poliambulatorio in via Garibaldi. Il punto screening sarà attivo dal 27 agosto 2025 e si effettueranno Pap test, HPV-DNA test, saranno distribuiti i kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci e sarà possibile prenotare mammografie di screening. Inoltre, saranno fornite informazioni sulla prevenzione dei tumori del collo dell'utero, della mammella, del colon retto e sulla vaccinazione HPV. Per l’accesso alle prestazioni di Pap test e HPV test, è richiesta la prenotazione, telefonando al numero 0931 312525 (tasto 2) dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.