ou
ULTIME NOTIZIE

Siracusa, una notte di preghiera per la Madonnina delle lacrime

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Cattolica Eraclea, incendio a Monte Sara: in azione Canadaid e elicotteri

Cattolica Eraclea, incendio a Monte Sara: in azione Canadaid e elicotteri

CronacaAgrigento

Canadair ed elicotteri antincendio da stanotte sorvolano la zona di Monte Sara, una vasta area boschiva della provincia di Agrigento tra i territori comunali di Ribera e Cattolica Eraclea.
Le fiamme, alimentate dal vento, hanno avuto origine da sterpaglie e vegetazione, estendendosi man mano fino a riguardare, in queste ore, diversi tratti di macchia mediterranea.
Sono in corso anche interventi da terra da parte di personale dei vigili del fuoco e del corpo forestale. Una densa coltre di fumo si è levata dalla zona interessata dall'incendio ed è visibile da diverse zone.

Potrebbero Interessarti