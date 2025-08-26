Noto, niente parcheggi a Marianelli: "Riserva insicura per i turisti"

"E' una situazione completamente fuori controllo che si protrae dalla scorsa estate, quando il parcheggio è stato chiuso a seguito di un sequestro. Da allora,turisti e fruitori della riserva sono costretti a parcheggiare lungo la strada sterrata, senza alcun tipo di controllo o sicurezza". Lo afferma il presidente di Arcigay Siracusa, Armando Caravini, che denuncia la situazione di degrado e insicurezza nella riserva naturale di Marianelli, a Vendicari, nel territorio di Noto (Siracusa). Una condizione che genera"gravi disagi per residenti e turisti, esposti quotidianamente al rischio di furti, danneggiamenti e aggressioni - dice Caravini - . Le auto parcheggiate lungo il percorso sterratos ono spesso prese di mira da malintenzionati: vetri rotti,veicoli forzati e beni personali rubati sono all'ordine delgiorno". Secondo Caravini la chiusura del parcheggio sta compromettendo l'immagine turistica del territorio "in particolare per quanto riguarda il turismo Lgbtqi, da ann legato a Marianelli quale meta inclusiva e sicura".