Civili e giornalisti uccisi in Isreale, rabbia e sdegno dell'Europa

Migranti, 130 soccorsi da Open Arms: rotta Lampedusa

CronacaAgrigento

Questa mattina il veliero Astral dell'ONG Open Arms ha soccorso 130 persone che viaggiavano su una barca di legno in avaria. Tra i naufraghi, provenienti da Egitto, Eritrea e Sudan, anche 18 donne e 6 bambini, di cui due di 1 anno e due neonati di 9 e 2 mesi. I 130 erano partiti nella notte dalle coste libiche di Zuara. Gli operatori umanitari di Open Arms hanno fornito loro giubbotti di salvataggio e dato una prima assistenza in attesa dell'intervento della Guardia Costiera Italiana che ha poi preso in carico i naufraghi, ora in viaggio verso Lampedusa.

