Strada Nord - sud, abbattuto ultimo diaframma della galleria di Nicosia

Anas ha abbattuto l'ultimo diaframma della galleria naturale "Poggio Malgurno" a Nicosia, in provincia di Enna, lungo la strada statale 117 "Centrale Sicula" - Itinerario Nord-Sud.

La realizzazione della galleria "Poggio Malgurno", fa sapere Anas in una nota, per un investimento complessivo di 6,1 milioni di euro, fa parte dei più ampi interventi finalizzati all'ammodernamento e sistemazione del tronco della SS 117 "Centrale Sicula" lungo l'itinerario Gela-Santo Stefano di Camastra, in ragione della particolare importanza che questa strada riveste nell'economia dei collegamenti interni e dei trasporti in Sicilia, permettendo un'agevole via di comunicazione tra la costa meridionale e settentrionale dell'isola e attraversando i territori interni delle province di Caltanissetta, Enna, Messina e Palermo.

L'intervento, al cui interno ricade la galleria, sottolinea la nota Anas, riguarda in particolare il completamento dei lavori del tratto stradale, interrotti in seguito alla risoluzione dei contratti di appalto dei lotti "B5" e "B5 stralcio", con contestuale adeguamento dei contenuti del progetto originario alle normative e regolamenti intervenuti nel lasso di tempo trascorso dai precedenti appalti delle opere.

Il lotto oggetto di appalto, il cui investimento complessivo ammonta a circa 100 milioni di euro, è composto dall'unione di due distinti lotti (Lotto B5 e B5 stralcio), per uno sviluppo totale di 3,6 chilometri, e unisce due lotti entrambi già completati e in esercizio.

L'aggiornamento progettuale del nuovo appalto in corso di esecuzione, oltre a recepire le risultanze degli ulteriori studi geognostici condotti, le prescrizioni degli Enti interessati nonché il nuovo quadro normativo intervenuto, ha comportato, dal punto di vista planoaltimetrico, una variante in corrispondenza dello svincolo per Cerami ed alcuni aggiustamenti altimetrici in corrispondenza delle opere già realizzate.

La galleria naturale "Poggio Malgurno", prosegue la nota, ha una lunghezza totale di 88,45 metri ed è stata scavata da entrambi gli imbocchi. L'obiettivo raggiunto nella giornata odierna consentirà l'apertura dell'asse B nei tempi previsti per la scadenza contrattuale, conclude la nota Anas.