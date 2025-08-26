Campionati Mondiali di Powerlifting in America: l'unico italiano in gara è il modicano Dario Sparacino

E’ modicano l’unico atleta italiano in gara ai Mondiali di Powerlifting che si disputeranno venerdì prossimo, 28, in America, a Idaho Falls. E’ Dario Sparacino, che era già stato campione mondiale nel 2023. L'anno scorso non ha potuto difendere il titolo a causa di un infortunio. Dario Sparacino gareggerà nella categoria di peso - 82,5 Kg e si cimenterà nella Full Power, vale a dire nella gara completa che comprende tre alzate di Squat, tre di Bench Press (panca) e tre di Deadlift (stacco da terra). Il Powerlifting è una disciplina competitiva nella quale ogni singolo atleta è impegnato nel sollevamento del massimo peso possibile in tre esercizi. Nell'atletica pesante, il Powerlifting si distingue dal sollevamento pesi principalmente per il tipo di esecuzione dell'esercizio: nella pesistica tradizionale un atleta solleva un bilanciere dal pavimento sopra la sua testa, nel powerlifting invece i movimenti sono più corti e quindi i carichi sono molto più elevati.