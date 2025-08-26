Infortuni sul lavoro, vertice domani in Prefettura a Ragusa

Gli infortuni sui luoghi di lavoro a Ragusa e provincia saranno al centro della riunione domani, alle 10.30, del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. All'incontro, nella sede della Prefettura di Ragusa, parteciperanno, oltre le forze di polizia, anche il procuratore di Ragusa, Francesco Puleio, e il sostituto Santo Fornasier, i carabinieri del Nil, rappresentanti dell'Azienda sanitaria provinciale e dello Spresal di Ragusa, dell'Inail, del Centro per l'impiego e dell'Ispettorato del lavoro, oltre agli organismi deputati alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.