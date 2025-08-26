Due sbarchi in contemporanea a Portopalo di Capo Passero: arrivati 128 migranti

Due sbarchi, quasi in contemporanea, si sono registrati nel primo pomeriggio di oggi a Portopalo di Capo Passerro. Le buone condizioni del mare avrebbero favorito la traversata di un centinaio di disperati alla ricerca di migliori fortune in Europa.

Il primo sbarco è avvenuto all'Isola delle Correnti. A mettere I piedi sul territorio siciliano, sono stati in 79, la maggior parte somali ed eritrei.

Nel secondo sono arrivati nel porto di Portopalo e sono stati sistemati nei locali del mercato ittico. In questo gruppo i migranti sono 49. sette donne e due bambini. Uno dei più piccoli è stato trasferito al 'Di Maria' di Avola. Presentava delle ustioni nel corpo. La macchina dell'accoglienza in paese non si è fatta sorprendere. In campo le associazioni di volontariato e la Protezione civile che hanno dato la prima assistenza ai profughi. Sul posto anche gli agenti del Commissariato di Pachino ed i carabinieri della stazione di Portopalo.

Dalle prime risultanze investigative, pare che i 128 migranti abbiano intrapreso il viaggio su una nave madre, per poi essere scaricati a pochi metri dalla riva.

(FOTOSERVIZIO DI VALENTINO CILMI)