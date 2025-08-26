ou
ULTIME NOTIZIE

Civili e giornalisti uccisi in Isreale, rabbia e sdegno dell'Europa

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Estate Avolese 2025
    Banner Sottotestata quattrocento
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    Il Capriccio Pizzeria
    Atriafin
    super conveniente
    decò
    Coprefer banner max alto 1140
Due sbarchi in contemporanea a Portopalo di Capo Passero: arrivati 128 migranti
Due sbarchi in contemporanea a Portopalo di Capo Passero: arrivati 128 migranti
Due sbarchi in contemporanea a Portopalo di Capo Passero: arrivati 128 migranti
Due sbarchi in contemporanea a Portopalo di Capo Passero: arrivati 128 migranti

Due sbarchi in contemporanea a Portopalo di Capo Passero: arrivati 128 migranti

CronacaSiracusa

Due sbarchi, quasi in contemporanea, si sono registrati nel primo pomeriggio di oggi a Portopalo di Capo Passerro. Le buone condizioni del mare avrebbero favorito la traversata di un centinaio di disperati alla ricerca di migliori fortune in Europa.
Il primo sbarco è avvenuto all'Isola delle Correnti. A mettere I piedi sul territorio siciliano, sono stati in 79, la maggior parte somali ed eritrei.
Nel secondo sono arrivati nel porto di Portopalo e sono stati sistemati nei locali del mercato ittico. In questo gruppo i migranti sono 49. sette donne e due bambini. Uno dei più piccoli è stato trasferito al 'Di Maria' di Avola. Presentava delle ustioni nel corpo. La macchina dell'accoglienza in paese non si è fatta sorprendere. In campo le associazioni di volontariato e la Protezione civile che hanno dato la prima assistenza ai profughi. Sul posto anche gli agenti del Commissariato di Pachino ed i carabinieri della stazione di Portopalo.
Dalle prime risultanze investigative, pare che i 128 migranti abbiano intrapreso il viaggio su una nave madre, per poi essere scaricati a pochi metri dalla riva.

(FOTOSERVIZIO DI VALENTINO CILMI)

Potrebbero Interessarti