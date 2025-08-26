L'Ue chiede chiarimenti sugli spari dei iibici contro l'Ocean Viking, inchiesta a Siracusa

Domenica la nave della Ong Sos Mediterrane'e era stata attaccata per 20 minuti in acque internazionali. Piantedosi dopo il fermo amministrativo di Nave Mediterranea: e' lo Stato che gestisce e coordina i soccorsi in mare, non le Ong.

La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta su quanto accaduto alla Ocean Viking della ong Sos Mediterranee in acque internazionali.

La nave, con 87 migranti a bordo, sarebbe stata centrata da colpi di arma da fuoco esplosi dalla guardia costiera libica.

La procuratrice Sabrina Gambino ha fatto avviare accertamenti dalla polizia scientifica che ha eseguito i primi rilievi sulla nave e poi saranno raccolte le testimonianze. Migranti ed equipaggio sono in quarantena. "Individueremo il posto in cui è avvenuto e poi prenderemo le determinazioni necessarie. Dobbiamo ricostruire cosa è accaduto" ha detto la procuratrice Gambino all'ANSA.