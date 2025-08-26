Civili e giornalisti uccisi in Isreale, rabbia e sdegno dell'Europa

Per Bruxelles "civili e reporter devono essere protetti dal diritto internazionale, Israele indaghi". La presidente dell'Europarlamento al Meeting di Rimini: no all'indifferenza. Merz: "La Germania non puo' ancora riconoscere lo Stato palestinese ma Israele non ne impedisca la creazione". Oltre 200 ex diplomatici europei: azioni urgenti per la Striscia. Il clero cattolico e ortodosso: non lasciamo Gaza. Nuove proteste a Tel Aviv per chiedere una tregua e il rilascio degli ostaggi.* Cos'e' l'attacco 'double tap' compiuto da Idf a Gaza* Papa Leone: umanita' rifiuti guerra e abbracci pace disarmata