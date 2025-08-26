Pallavolo, B2 femminile, stagione al via per Melilli Volley. Il presidente Distefano non nasconde le ambizioni

“L’obiettivo è fare bene e, se possibile, fare meglio dello scorso anno”. Non usa giri di parole il presidente Luigi Distefano e non nasconde le ambizioni della società. La nuova stagione è ufficialmente cominciata per le giocatrici neroverdi. Gruppo quasi rivoluzionato con tre sole riconfermate (la palleggiatrice Raffaella Minervini e le attaccanti Aurora Vescovo e Giorgia Miceli) e dieci volti nuovi. Ieri pomeriggio raduno, summit tecnico con coach Luca Scandurra e dirigenti e, infine, cena in un locale di Augusta con la partecipazione del sindaco di Melilli, Onorevole Giuseppe Carta, dell’assessore Mirko Aloisio e del consigliere comunale Salvo Midolo. Campionato di B2 al via l’11 ottobre. La squadra neroverde intende recitare un ruolo da protagonista.

Si comincia, con doppie sedute quotidiane: al mattino in palestra o in piscina, al pomeriggio lavoro tecnico al PalaMelilli. Programmati anche gli allenamenti congiunti con diverse squadre di pari categoria e di B1: saranno 7 e si svolgeranno a partire dalla terza settimana di lavoro. Melilli vuole dunque fare sul serio. C’è da migliorare il quarto posto della scorsa stagione, pari punti con la terza in classifica. “Puntare in alto è nel nostro DNA – continua il presidente Distefano - e fare un campionato di vertice è quello che merita Melilli, la sua Amministrazione Comunale, che ci sostiene in maniera incondizionata, i nostri tifosi, che lo scorso anno sono sempre stati numerosi e calorosi, i nostri sponsor che anche quest’anno ci supporteranno in maniera importante. Metteremo le nostre ragazze nelle migliori condizioni per raggiungere il traguardo, poi sarà il campo a emettere la sentenza finale. L’importante sarà sudare la maglia in ogni partita, ma – conclude il presidente Luigi Distefano - anche la qualità delle nostre giocatrici potrà fare la differenza”.

Presenti al raduno di ieri il vicepresidente Salvo Corso, il team manager Giuseppe Amato e tutti i dirigenti della società. Tra i volti nuovi quello del secondo di Scandurra (e preparatore atletico) Tommaso Parente. Da oggi, dunque, giocatrici al lavoro per preparare nel migliore dei modi una stagione impegnativa ma che, nei piani della società, dovrà essere ricca di soddisfazioni.